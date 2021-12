Un nuovo arresto fa tremare Maduro e il suo numero due (Di giovedì 2 dicembre 2021) Riflettori puntati sulla Spagna, ancora una volta, per un nuovo caso legato al regime del Venezuela. Rafael Alfredo Sarría Díaz è stato arrestato dalla polizia di Madrid. L’uomo sarebbe il presunto prestanome di Diosdado Cabello (alla sinistra di Maduro nella foto), numero due del governo di Nicolás Maduro, sanzionato dagli Stati Uniti per traffico di droghe, corruzione e narcotraffico. Secondo il quotidiano El Confidencial, l’arresto di Sarría è avvenuto due mesi fa, il 30 settembre, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. Gli agenti del commissariato Fuencarral-El Pardo sono riusciti a trovarlo grazie alla telefonata di alcuni vicini, che si lamentavano per le urla di una lite famigliare. All’arrivo, hanno trovato Sarría che discuteva in maniera violenta con l’ex marito della figlia, che era passato ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) Riflettori puntati sulla Spagna, ancora una volta, per uncaso legato al regime del Venezuela. Rafael Alfredo Sarría Díaz è stato arrestato dalla polizia di Madrid. L’uomo sarebbe il presunto prestanome di Diosdado Cabello (alla sinistra dinella foto),due del governo di Nicolás, sanzionato dagli Stati Uniti per traffico di droghe, corruzione e narcotraffico. Secondo il quotidiano El Confidencial, l’di Sarría è avvenuto due mesi fa, il 30 settembre, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. Gli agenti del commissariato Fuencarral-El Pardo sono riusciti a trovarlo grazie alla telefonata di alcuni vicini, che si lamentavano per le urla di una lite famigliare. All’arrivo, hanno trovato Sarría che discuteva in maniera violenta con l’ex marito della figlia, che era passato ...

