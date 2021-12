Traffico Roma del 02-12-2021 ore 16:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Buonasera e Ben ritrovati in redazione Gianluca Quindi il Traffico intenso complice anche il maltempo che causa ulteriori disagi alla circolazione al momento in città si rallenta giorno intero tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale fino al Raccordo altri li troviamo su Viber fuori Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria si allenta anche sulla Flaminia Nuova tra via del Foro Italico è d’accordo sul Raccordo Anulare code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Cassia su entrambe le code anche sulla Roma-fiumicino tra il viadotto della Magliana via delle Idrovore della Magliana in direzione del raccordo in centro Cuore su via Magna Grecia su via Cilicia e via Acaia si rallenta anche sulle principali in ingresso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buonasera e Ben ritrovati in redazione Gianluca Quindi ilintenso complice anche il maltempo che causa ulteriori disagi alla circolazione al momento in città si rallenta giorno intero tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale fino al Raccordo altri li troviamo su Viber fuori Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria si allenta anche sulla Flaminia Nuova tra via del Foro Italico è d’accordo sul Raccordo Anulare code a tratti tra laFiumicino e la Cassia su entrambe le code anche sulla-fiumicino tra il viadotto della Magliana via delle Idrovore della Magliana in direzione del raccordo in centro Cuore su via Magna Grecia su via Cilicia e via Acaia si rallenta anche sulle principali in ingresso ...

