Tifosi prendono a bastonate calciatori, Fiesole Calcio: “Illegittimi i daspo a nostri tesserati” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La Ssd Fiesole Calcio, non avendo trovato alcun riscontro alla ricostruzione dei fatti così come riferiti ai media e da essi riportati, ritiene illegittimo il daspo applicato nei confronti dei quattro propri atleti, i quali sono rimasti del tutto estranei agli scontri”. Inizia così il comunicato della società toscana dopo che quattro sui giocatori sono stati colpiti da daspo nell’ambito delle indagini sull’aggressione ad alcuni calciatori e componenti dello staff tecnico della Rondinella. Il Fiesole spiega che i propri tesserati non hanno partecipato alle violenze, con tre che hanno solo assistito e con uno che addirittura si sarebbe trovato negli spogliatoi. “Per le ragioni esposte, la Ssd Fiesole Calcio non accetta di essere ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “La Ssd, non avendo trovato alcun riscontro alla ricostruzione dei fatti così come riferiti ai media e da essi riportati, ritiene illegittimo ilapplicato nei confronti dei quattro propri atleti, i quali sono rimasti del tutto estranei agli scontri”. Inizia così il comunicato della società toscana dopo che quattro sui giocatori sono stati colpiti danell’ambito delle indagini sull’aggressione ad alcunie componenti dello staff tecnico della Rondinella. Ilspiega che i proprinon hanno partecipato alle violenze, con tre che hanno solo assistito e con uno che addirittura si sarebbe trovato negli spogliatoi. “Per le ragioni esposte, la Ssdnon accetta di essere ...

