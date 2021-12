The Tourist: "Johnny Depp è una persona molto alla mano", rivela Christian De Sica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Christian De Sica, durante una sua recente masterclass ha parlato della pellicola hollywoodiana in cui ha recitato nel 2010, The Tourist, e di come Johnny Depp sia una persona 'alla mano'. Christian De Sica, durante la Festa del Cinema di Roma dello scorso anno, ha tenuto una masterclass durante la quale ha ripercorso tutte le principali tappe della sua carriera. Durante l'evento l'attore romano ha anche parlato di The Tourist e di Johnny Depp, definendo la star statunitense come "una persona molto alla mano". De Sica, presso l'Auditorium Parco della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021)De, durante una sua recente masterclass ha parlato della pellicola hollywoodiana in cui ha recitato nel 2010, The, e di comesia una'.De, durante la Festa del Cinema di Roma dello scorso anno, ha tenuto una masterclass durante la quale ha ripercorso tutte le principali tappe della sua carriera. Durante l'evento l'attore roha anche parlato di Thee di, definendo la star statunitense come "una". De, presso l'Auditorium Parco della ...

Advertising

NICHITOMLINSON : johnny depp e angelina jolie in the tourist sono proprio na botta in faccia - iimpala_67 : Gwil spotted nel film “The Tourist” AVEVO DIMENTICATO CI FOSSE ANCHE LUI - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Tourist: 'Johnny Depp è una persona molto alla mano', rivela Christian De Sica - AnnaxLGxTS : RT @badtasteit: #TheTourist: guarda il trailer della serie con star #JamieDornan - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “The Tourist” con Johnny Depp e Angelina Jolie. In una spirale di intrighi e pericoli -