Primarie Républicains: in testa Ciotti, che guarda a Zemmour

Eric Ciotti, deputato di Nizza vicino all'estrema destra, è arrivato in testa al primo turno delle Primarie interne dei Républicains (Lr), con il 25,59% dei voti degli iscritti. Sabato ci saranno i risultati del secondo turno e il nome del candidato della destra alle presidenziali del 10 e 24 aprile. Ciotti sfida Valérie Pécresse, presidente della regione Ile-de-France, rappresentante di una destra più classica, arrivata seconda con il 25%. Sulla carta, Pécresse dovrebbe vincere: ha avuto l'appoggio, ieri, dei tre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Primarie Républicains Francia: candidatura Républicains, ballottaggio Ciotti - Pécresse ... Valérie Pécresse, si sono qualificati per il secondo turno del congresso dei Républicains, in ... Queste primarie della destra francese, con 140.000 votanti, che si concluderanno sabato pomeriggio, ...

L'esito delle primarie golliste favorisce Macron Quanto a Pecresse, le rilevazioni precedenti le primarie le assegnavano poco piu' del 10% dei consensi degli elettori francesi al primo turno delle presidenziali, che si terra' il 10 aprile 2022. ...

