Pirelli e Politecnico di Milano per la ricerca e sviluppo di pneumatici con la realtà virtuale

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Eccellenze meneghine per lae lo. A 10 anni dalla prima firma,die Fondazionesiglano per il proseguimento dell'accordo " Joint Labs " ...

Eccellenze meneghine per la ricerca e lo sviluppo. A 10 anni dalla prima firma,di Milano e Fondazionesiglano per il proseguimento dell'accordo " Joint Labs " focalizzato su progetti di ricerca per la continua innovazione tecnologica dei ...e ildi Milano continuano ad aggiungere nuovi tasselli alla propria partnership decennale. Le parti hanno concordato infatti un rilancio di questa collaborazione nei prossimi tre ...Tronchetti Provera (Pirelli): “La collaborazione con il Politecnico conferma l’impegno a rafforzare in Italia il cuore del know-how del Gruppo su queste aree” ...A 10 anni dalla prima firma, Pirelli, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico siglano per il proseguimento dell'accordo "Joint Labs" focalizzato su progetti di ricerca per la continua innovazio ...