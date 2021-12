Omicidio Langella a Formia | storia di un crimine

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 dicembre 2021)– Il 2 dicembre del 2016, carabinieri e 118 sono accorsi in una villetta di via Giovenale, nella frazione di Santo Janni aper un. LA CRONACA Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato un uomo morto, riverso ai piedi di una scala, e un altro chiuso in uno stanzino con una ferita al collo. Il primo era Giuseppe, 52enne autotrasportatore di, l’altro il 41enne (all’epoca dei fatti ndr) Andrea Tamburrino, originario del casertano ma di fatto residente a Minturno. Al termine di indagini serrate dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Chiara Orefice, hanno ritenuto che tra i due uomini ci fosse stata una lite terminata con una colluttazione e la morte del 52enne. Quindi Tamburrino si sarebbe rinchiuso nello stanzino e, ...