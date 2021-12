Ocse | a ottobre l' inflazione balza al 5 | 2% | massimo da 24 anni

Advertising

Italian : Ocse: inflazione ottobre al 5,2%, al top da 1997 - fisco24_info : Ocse: inflazione ottobre al 5,2%, al top da 1997: Per energia +24,2% nell'area, ai massimi dal 1980 - iconanews : Ocse: inflazione ottobre al 5,2%, al top da 1997 - rtl1025 : ?? L'#inflazione nella zona #Ocse è aumentata per raggiungere il 5,2% ad ottobre 2021 contro il 4,6% di settembre e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocse ottobre

A settembre l'inflazione si era attestata al 4,6% e un anno fa, nell'del 2020, era di appena l'1,2%. L'aggiunge che a trainare l'impennata è sempre la voce energia, con un più 24,2% di ...L'invece ha sottolineato che la variante potrebbe rallentare il ritorno alla normalità dell'...elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il tasso di disoccupazione di. Dal ...L'inflazione nella zona Ocse è aumentata per raggiungere il 5,2% ad ottobre 2021 contro il 4,6% di settembre e l'1,2% di ottobre 2020. Per la zona Ocse, si tratta del livello piu' elevato dal febbraio ...Da inizio anno il ribasso è del 22,9% rispetto al periodo pre-Covid - Secondo il Centro Studi Promotor il 2021 si chiuderà con 600mila immatricolazioni in meno di quelle necessarie per rinnovare il pa ...