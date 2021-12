Infortuni: Inail-Confindustria, premiate aziende vincitrici VII edizione Premio sicurezza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Milano, 2 dic. (Labitalia) - Oggi a Milano nell'ambito di Connext, si è svolta la premiazione della settima edizione del 'Premio imprese per la sicurezza 2021', organizzato da Confindustria ed Inail, con la collaborazione tecnica di Apqi - Associazione Premio qualità Italia e di Accredia - ente italiano di accreditamento, per diffondere cultura di impresa per il miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il Premio, che torna dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, è rivolto a tutte le aziende anche non aderenti al sistema Confindustria. E' stato assegnato, secondo il punteggio raggiunto (alla fascia più alta sono stati assegnati gli award e a seguire i prize), a categorie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Milano, 2 dic. (Labitalia) - Oggi a Milano nell'ambito di Connext, si è svolta la premiazione della settimadel 'imprese per la2021', organizzato daed, con la collaborazione tecnica di Apqi - Associazionequalità Italia e di Accredia - ente italiano di accreditamento, per diffondere cultura di impresa per il miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute esul lavoro. Il, che torna dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, è rivolto a tutte leanche non aderenti al sistema. E' stato assegnato, secondo il punteggio raggiunto (alla fascia più alta sono stati assegnati gli award e a seguire i prize), a categorie di ...

