In Sicilia scattano mascherina all' aperto e controlli sui viaggi 

(Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Obbligo dellaanche all'in porti e aeroporti per chi arriva da Egitto, Turchia, Israele e Sudafrica, ricognizione di tutti i laboratori regionali per il sequenziamento delle varianti, e tampone molecolare post quarantena per i migranti che sbarcano nell'Isola. E' quanto prevede la nuova l'ordinanza - in vigore a partire da domani, e fino al 31 dicembre - firmata nel pomeriggio dal presidente della Regionena, Nello Musumeci, per contrastare l'avanzata del pandemia nella regione. Dal 2 dicembre, quindi, per tutti i cittadini al di sopra dei 12 anni scatta l'obbligo di indossare lanei luoghi pubblici e aperti al pubblico: le forze dell'ordine "provvederanno a garantire il rispetto delle nuove prescrizioni, anche con azioni mirate di controllo". ...