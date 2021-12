Il West Ham di Moyes ha sorpreso la Premier (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla fine di dicembre del 2019 il West Ham, guidato in panchina da Manuel Pellegrini, languiva al quart’ultimo posto della Premier League con appena 19 punti fatti in 19 partite ed era reduce da ben 4 sconfitte negli ultimi 5 match disputati. Il primo gennaio 2020 – data insolita ma forse non per il calcio inglese – la dirigenza aveva deciso allora di esonerare il tecnico cileno e affidarsi di nuovo a David Moyes. L’allenatore scozzese era stato chiamato due anni prima per sostituire Slaven Bilic, sempre in corsa, ma il 13esimo posto a fine stagione non era stato sufficiente a valergli la conferma, con il West Ham che aveva invece scelto proprio Pellegrini. In quel momento la parabola di Moyes era al suo minimo storico. Lontani nel tempo i successi con l’Everton, si erano seguiti in fila l’esonero ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla fine di dicembre del 2019 ilHam, guidato in panchina da Manuel Pellegrini, languiva al quart’ultimo posto dellaLeague con appena 19 punti fatti in 19 partite ed era reduce da ben 4 sconfitte negli ultimi 5 match disputati. Il primo gennaio 2020 – data insolita ma forse non per il calcio inglese – la dirigenza aveva deciso allora di esonerare il tecnico cileno e affidarsi di nuovo a David. L’allenatore scozzese era stato chiamato due anni prima per sostituire Slaven Bilic, sempre in corsa, ma il 13esimo posto a fine stagione non era stato sufficiente a valergli la conferma, con ilHam che aveva invece scelto proprio Pellegrini. In quel momento la parabola diera al suo minimo storico. Lontani nel tempo i successi con l’Everton, si erano seguiti in fila l’esonero ...

infoitsport : Premier League: vincono Chelsea, Manchester City e Liverpool. Pari per Leicester e West Ham - AndiMusta : @Giulio_Nosotti Lascia stare ..West Ham di merda ???? - sportli26181512 : Premier League, i risultati della 14^giornata: vincono Chelsea, City e Liverpool: Il Chelsea non stecca e mantiene… - MarcoVBava : Migliori attacchi della #PremierLeague alla 14a giornata Liverpool 43 Chelsea 33 Man City 29 Salah-Jota-Mane 28 W… - marcogarghe : Serata di infrasettimanale in #PL che sorride alle prime della classe. Il Chelsea soffre, ma batte il Watford. Il M… -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham Milan, Ibrahimovic - Messias: la strana coppia di Pioli per puntare allo scudetto - Celtic 3 - 2 18:45 Betis - Ferencvárosi TC 2 - 0 18:45 Dinamo Zagabria - Genk 1 - 1 18:45 Rapid Vienna - West Ham 0 - 2 21:00 Rangers - Sparta Prague 2 - 0 21:00 Brøndby IF - Lione 1 - 3 Visualizza ...

Calciomercato, il City irrompe su Vlahovic, la Fiorentina su Scamacca e Berardi - Celtic 3 - 2 18:45 Betis - Ferencvárosi TC 2 - 0 18:45 Dinamo Zagabria - Genk 1 - 1 18:45 Rapid Vienna - West Ham 0 - 2 21:00 Rangers - Sparta Prague 2 - 0 21:00 Brøndby IF - Lione 1 - 3 Visualizza ...

West Ham, come gioca la squadra di David Moyes L'Ultimo Uomo Il West Ham di Moyes ha sorpreso la Premier Alla fine di dicembre del 2019 il West Ham, guidato in panchina da Manuel Pellegrini, languiva al quart’ultimo posto della Premier League con appena 19 punti fatti in 19 partite ed era reduce da ben 4 ...

West Ham – Chelsea: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV Il Chelsea dall’alto del suo primo posto in classifica si appresta ad incontrare il West Ham sabato 4 dicembre. Secondo pronostico West Ham – Chelsea la squadra di Tuchel dovrebbe essere in grado di t ...

- Celtic 3 - 2 18:45 Betis - Ferencvárosi TC 2 - 0 18:45 Dinamo Zagabria - Genk 1 - 1 18:45 Rapid Vienna -0 - 2 21:00 Rangers - Sparta Prague 2 - 0 21:00 Brøndby IF - Lione 1 - 3 Visualizza ...- Celtic 3 - 2 18:45 Betis - Ferencvárosi TC 2 - 0 18:45 Dinamo Zagabria - Genk 1 - 1 18:45 Rapid Vienna -0 - 2 21:00 Rangers - Sparta Prague 2 - 0 21:00 Brøndby IF - Lione 1 - 3 Visualizza ...Alla fine di dicembre del 2019 il West Ham, guidato in panchina da Manuel Pellegrini, languiva al quart’ultimo posto della Premier League con appena 19 punti fatti in 19 partite ed era reduce da ben 4 ...Il Chelsea dall’alto del suo primo posto in classifica si appresta ad incontrare il West Ham sabato 4 dicembre. Secondo pronostico West Ham – Chelsea la squadra di Tuchel dovrebbe essere in grado di t ...