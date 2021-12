Il Comune di Corsico seleziona operatori di asilo nido e docenti d’infanzia. Domande entro il 15 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Comune di Corsico ha avviato la procedura concorsuale per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full time e part-time per supplenze presso gli asili-nido e/o scuole dell'infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildiha avviato la procedura concorsuale per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full time e part-time per supplenze presso gli asili-e/o scuole dell'infanzia. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Comune Corsico Doppio incidente in Tangenziale Ovest, coinvolti più veicoli 59 Corsico/Gaggiano in direzione Sud è avvenuto un tamponamento tra più veicoli. Tre le persone ... Condividi CESANO BOSCONE NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK , Cronaca , ...

Stalking. 50enne di Corsico rintracciato e indagato dalla Polizia locale di Buccinasco ... nei confronti di un cinquantenne residente a Corsico, indagato per atti persecutori verso una ... Condividi BUCCINASCO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK , Cronaca Massi ...

Sostanza irritante all'Ikea di Corsico: evacuate mille persone Fanpage.it Corsico promuove percorsi lavorativi per i giovani Corsico (24 novembre 2021) – Formare autisti di età tra i 21 e 28 anni nel territorio sudmilanese: è l’obiettivo del progetto di Afol metropolitana “Autoguidovie Academy”, al quale ha aderito il Comun ...

Corsico - Comune "in rosso" contro la violenza sulle donne Nei prossimi giorni, saranno inaugurate anche le panchine dipinte di rosso nel parco area ex Pozzi (due) e nel parco degli Alpini d'Italia (una. Su ciascuna delle cinque panchine rosse viene apposta u ...

