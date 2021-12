I quotidiani promuovono Fabian: ispira e dirige, non è un caso che con la sua uscita si sia spenta la luce (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei migliori in campo, nel Napoli, contro il Sassuolo, è stato Fabian Ruiz. Il centrocampista ha deliziato gli occhi di tutti con il quinto gol da fuori, una delle sue specialità. Uscito per infortunio, da quel momento la squadra di Spalletti ha iniziato ad arrancare. Gazzetta, Corriere dello Sport e Repubblica gli danno 7 in pagella. Mezzo voto in meno da parte del Corriere della Sera. A proposito dello spagnolo, la rosea scrive: “Controlla il gioco e segna un altro gol bellissimo. Forse non è un caso che con la sua uscita si sia spenta la luce”. Il CorSport: “ispira e dirige: presenza, qualità, interdizione e fiducia. Tanta: lo conferma il quinto gol da fuori, nessuno come lui nei top campionati d’Europa. Esce sofferente, toccandosi l’adduttore destro”. Se vuoi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei migliori in campo, nel Napoli, contro il Sassuolo, è statoRuiz. Il centrocampista ha deliziato gli occhi di tutti con il quinto gol da fuori, una delle sue specialità. Uscito per infortunio, da quel momento la squadra di Spalletti ha iniziato ad arrancare. Gazzetta, Corriere dello Sport e Repubblica gli danno 7 in pagella. Mezzo voto in meno da parte del Corriere della Sera. A proposito dello spagnolo, la rosea scrive: “Controlla il gioco e segna un altro gol bellissimo. Forse non è unche con la suasi siala”. Il CorSport: “: presenza, qualità, interdizione e fiducia. Tanta: lo conferma il quinto gol da fuori, nessuno come lui nei top campionati d’Europa. Esce sofferente, toccandosi l’adduttore destro”. Se vuoi ...

