Covid, in Abruzzo oggi registrati 485 casi, il dato più alto da marzo (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 485 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, è il dato più alto da quasi nove mesi e, in particolare, dallo scorso 18 marzo, quando i contagi furono 462. I nuovi casi sono emersi da 6.724 tamponi molecolari, secondo numero più alto di test mai eseguiti in 24 ore dall'inizio dell'emergenza. E' risultato positivo il 7,21% dei campioni analizzati. In aumento i ricoveri, che passano dai 115 di ieri ai 118 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 4% per le terapie intensive ed è fermo all'8% per l'area medica. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 122, valore più alto degli ultimi otto mesi.

