Calciomercato Inter | doppio obiettivo dei nerazzurri in Serie A I nomi

(Di giovedì 2 dicembre 2021)in vista della seconda stagione. Si tratta con Sassuolo e Torino per Frattesi e Bremer Manca poco al mercato invernale di gennaio ma l‘nel frattempo tiene d’occhio anche diverse situazioni legate invece al mercato estivo. Se infatti per gennaio la società cercare di dare rinforzi immediati a Inzaghi, per l’estate l’sarà aumentare la qualità della rosa riducendo la media età. A fare chiarezza è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano: «Al momento iin entrata (in estate) per l’sono quelli di Frattesi del Sassuolo e Bremer del Torino». L'articolo proviene da Calcio News 24.