Borsa: Milano chiude in calo con St e farmaceutici, bene Tim (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una nuova seduta negativa per Milano (Ftse Mib - 1,39% a 26.005 punti) così come per le altre Borse europee dopo aver tirato il fiato alla vigilia. Ad incidere è sempre l'incertezza legata al Covid e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una nuova seduta negativa per(Ftse Mib - 1,39% a 26.005 punti) così come per le altre Borse europee dopo aver tirato il fiato alla vigilia. Ad incidere è sempre l'incertezza legata al Covid e ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo con St e farmaceutici, bene Tim: Pesano timori su variante Omicron, Spread sotto i 133… - __Ripper__ : Trovare una casa ad un prezzo accettabile a Milano è all'incirca difficile come trovare una borsa piena di soldi in metropolitana. - tfnews_t : #Borsa #Milano e #europee si avviano “piatte” alla chiusura #Economia #economy #Cronaca #news #tfnews #Europe… - 24ORERadiocor : Borsa: Omicron paralizza di nuovo i listini, Milano chiude a -1,39% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib archivia gli scambi in ribasso dell’1,4% a 26.005 punti, sottotono come l’#Ibex35 -1,7… -