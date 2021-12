Vaccino covid Pfizer 5-11 anni, ok Cts Aifa: dosi e tempi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vaccino anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato, nella riunione di ieri, l’estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Comirnaty di Pfizer per questa fascia d’età anche nel nostro Paese. Nel parere, la Cts osserva che “sebbene l’infezione da SarS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”. Infine la Cts sottolinea che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021)antiper i bambini dai 5 agli 11, la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmacoha approvato, nella riunione di ieri, l’estensione di indicazione di utilizzo delComirnaty diper questa fascia d’età anche nel nostro Paese. Nel parere, la Cts osserva che “sebbene l’infezione da SarS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”. Infine la Cts sottolinea che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono ...

