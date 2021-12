Tutto il mio folle amore: trama, cast e trailer del film di Gabriele Salvatores in prima visione su Rai1 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Arriva su Rai1 oggi mercoledì 1 dicembre 2021 per la prima volta sul nostro piccolo schermo il toccante film del premio Oscar Gabriele Salvatores. La pellicola Tutto il mio folle amore, liberamente ispirata ad un romanzo, racconta la storia di Vincent, un ragazzo di 16 anni affetto da autismo che intraprenderà uno speciale viaggio con il suo padre naturale che li metterà a nudo come mai prima per conoscersi ed apprezzarsi a vicenda. Scopri il cast, la trama e le curiosità dello speciale road movie in onda a partire dalle ore 21:30 circa e che vanta alcuni interpreti apprezzati del nostro cinema come Valeria Golino e Claudio Santamaria. Tutto il mio folle ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Arriva suoggi mercoledì 1 dicembre 2021 per lavolta sul nostro piccolo schermo il toccantedel premio Oscar. La pellicolail mio, liberamente ispirata ad un romanzo, racconta la storia di Vincent, un ragazzo di 16 anni affetto da autismo che intraprenderà uno speciale viaggio con il suo padre naturale che li metterà a nudo come maiper conoscersi ed apprezzarsi a vicenda. Scopri il, lae le curiosità dello speciale road movie in onda a partire dalle ore 21:30 circa e che vanta alcuni interpreti apprezzati del nostro cinema come Valeria Golino e Claudio Santamaria.il mio...

