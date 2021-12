Turchia: Erdogan, crisi lira frutto di manipolazione mercati (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'attuale crisi della lira turca "non è il risultato delle nostre politiche, ma è provocata da chi al contrario tenta di ostacolare queste politiche". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'attualedellaturca "non è il risultato delle nostre politiche, ma è provocata da chi al contrario tenta di ostacolare queste politiche". Così il presidente turco Recep Tayyipè ...

