Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Foggia L'Audi sbanda e finisce nel canale: #morta la madre, gravi papà e bimba - leggoit : #Foggia L'Audi sbanda e finisce nel canale: #morta la madre, gravi papà e bimba -

Ultime Notizie dalla rete : Audi sbanda

Leggo.it

A quanto si apprende l'auto, un'Q3, con a bordo l'intera famiglia, è uscita fuori strada finendo in un canale . Nell'impatto la donna è stata scaraventata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo. ...Stando a una prima ricostruzione l'automobile, un'Q3 - con a bordo la donna, il marito e la loro figlia, per cause da accertare è uscita fuori strada finendo in un canale di scolo. La donna è ...Mamma morta, papà e bimba feriti gravi. E' il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nel territorio di Apricena nel ...Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 272, tra San Marco in Lamis e San Severo nel Foggiano. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita una bambina di pochi mesi, figlia de ...