Inter Spezia 1-0 LIVE: miracolo di Handanovic su Amian. FINE PRIMO TEMPO (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Spezia si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spezia 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 4? Corner per l’Inter – Correa in area, doppio passo e sinistro: la deviazione di Hristov manda la palla in angolo. 10? Correa ci prova dalla distanza – L’attaccante argentino dal limite cerca il destro a giro, palla che termina di poco a lato. 21? Tentativo di Sala – Salcedo recupera su Brozovic, palla a Sala che calcia dalla distanza: blocca Handanovic. 26? Pericoloso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 4? Corner per l’– Correa in area, doppio passo e sinistro: la deviazione di Hristov manda la palla in angolo. 10? Correa ci prova dalla distanza – L’attaccante argentino dal limite cerca il destro a giro, palla che termina di poco a lato. 21? Tentativo di Sala – Salcedo recupera su Brozovic, palla a Sala che calcia dalla distanza: blocca. 26? Pericoloso ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA “Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto e portare a casa 3 punti. Non dobbiamo sottovalutar… - Inter : ?| QUIZ ? Thiago Motta ha segnato 12 reti in nerazzurro ?? Cosa lega tutti i suoi gol? ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Alex Cordaz e il suo ritorno in nerazzurro ? Cosa lega tutti i gol di Thiago Motta con l'… - skvelexulos : RT @FansNerazzurri: HT: Inter 1-0 Spezia ?? Gagliardini ??? Lautaro Gimana? - Futball_Pundit : Half-time Bologna 1-0 AS Roma ? Svanberg Inter 1-0 Spezia ? Gagliardini #SerieA -