GF Vip 6, Alex Belli dopo la puntata rivela a Soleil Sorge: ”Non riesco più a gestirti, non fingo” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) All’interno della Casa del GF Vip è arrivato il momento di confessioni. Alex Belli, al termine della puntata di lunedì 29 novembre, ha cercato di fare un po’ di chiarezza riguardo il suo rapporto con Soleil Sorge. In Sauna, Alex si è dichiarato apertamente a Soleil. L’attore guardando negli occhi la modella ha confessato di non riuscire più a gestire le emozioni. Le parole di Belli hanno lasciato di stucco Sorge, poiché arrivate in un momento un po’ inaspettato, ovvero, a poco più di tre giorni dall’ingresso in Casa di Delia Duran come ospite. GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini Tra Soleil e Alex, nel corso di queste ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) All’interno della Casa del GF Vip è arrivato il momento di confessioni., al termine delladi lunedì 29 novembre, ha cercato di fare un po’ di chiarezza riguardo il suo rapporto con. In Sauna,si è dichiarato apertamente a. L’attore guardando negli occhi la modella ha confessato di non riuscire più a gestire le emozioni. Le parole dihanno lasciato di stucco, poiché arrivate in un momento un po’ inaspettato, ovvero, a poco più di tre giorni dall’ingresso in Casa di Delia Duran come ospite. GF Vip 6,sempre più vicini Tra, nel corso di queste ...

