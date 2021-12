Coronavirus in Italia, oltre 100 vittime in un giorno (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.764. Sono invece 103 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.764. Sono invece 103 lein un, in aumento rispetto a ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 dicembre: 15.085 nuovi casi, i morti sono 103 - Corriere : In Italia 15.085 nuovi casi e 103 morti (mai così tanti dall’8 giugno). Tasso al 2,6% - AngeloCiocca : Coronavirus, primo caso di variante Omicron in Italia: il soggetto, proveniente dal Mozambico, vive in Campania. Di… - ItalianaMedical : Contagi in Forte Crescita anche in Italia! Per Natale si prospetta una Grossa Novità. I contagi da coronavirus sono… - TommyBrain : EEP:La cooperazione tra lavoratori dello spettacolo e la crisi pandemica. -