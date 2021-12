All' esame della patente con l' auricolare | lo inghiotte per non essere scoperta e finisce all' ospedale

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per avere suggerimenti da un amico all'esterno per le risposte all'scrittodi guida, una donna si era dotata di auricolari che ha poi ingoiato per non farsi scoprire. Come racconta ...

Advertising

borghi_claudio : @LoreCh__ Ma il trader cosa vuoi che ne sappia. E' pieno fino all'orlo di titoli e tutti a prezzi record. Non appen… - pisto_gol : Che-Juv 4:0 Juve bocciata all’esame di inglese: il Chelsea la travolge dal 1^minuto, Chalobah segna al 25’, Morata… - pornodivah : RT @troppocerebraIe: meme di zerocalcare “la domanda mi devasta” ma sono io che lo dico al professore all’esame - sheisnenerenea : RT @troppocerebraIe: meme di zerocalcare “la domanda mi devasta” ma sono io che lo dico al professore all’esame - bearrubyjane : @YLYLYLIM noi all’esame: -

Ultime Notizie dalla rete : All esame

Per avere suggerimenti da un amico'esterno per le rispostescritto della patente di guida, una donna si era dotata di auricolari che ha poi ingoiato per non farsi scoprire. Come racconta La voce di Venezia , l'episodio è avvenuto a Treviso: la donna ...- Innalzamento del limite anagrafico a 68 anni per l'iscrizione'elenco nazionale dei soggetti ...Corte di cassazione potrà avvalersi di un incremento di personale per consentire il tempestivo...Primo importante passo in avanti per la legge sul suicidio assistito: le commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali della Camera hanno infatti approvato il primo articolo del provvedimento, la " ...Oggi l’Italia destina soltanto lo 0,22 meno di un terzo rispetto alla Germania e della Francia. L’ex premier Prodi alla presentazione dell’iniziativa del terzo settore: «In Aula sono ritenuti un di pi ...