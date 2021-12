Variante Omicron, Ricciardi: “Vaccino Pfizer sembra efficace” (Di martedì 30 novembre 2021) “sembra che il Vaccino Pfizer protegga” dalla Variante Omicron. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, risponde così a DiMartedì sull’efficacia dei vaccini contro la Variante Omicron, appena salita alla ribalta. “La velocità di trasmissione è superiore rispetto a quella della Variante Delta. I dati che arrivano dal Sudafrica dicono che ha sintomi più lievi. La propagazione è impressionante”, dice Ricciardi. “La contagiosità deve preoccupare anche se dal punto di vista clinico non fosse pericolosa”, aggiunge, evidenziando che l’Italia deve proseguire con la strategia individuata: “Stiamo andando avanti bene per copertura vaccinale e circolazione del virus. Dobbiamo andare avanti così, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) “che ilprotegga” dalla. Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, risponde così a DiMartedì sull’efficacia dei vaccini contro la, appena salita alla ribalta. “La velocità di trasmissione è superiore rispetto a quella dellaDelta. I dati che arrivano dal Sudafrica dicono che ha sintomi più lievi. La propagazione è impressionante”, dice. “La contagiosità deve preoccupare anche se dal punto di vista clinico non fosse pericolosa”, aggiunge, evidenziando che l’Italia deve proseguire con la strategia individuata: “Stiamo andando avanti bene per copertura vaccinale e circolazione del virus. Dobbiamo andare avanti così, ...

