Un giorno da pecora, la confessione di Paolo Del Debbio: 'una fan mi ha inviato biancheria intima rossa' (Di martedì 30 novembre 2021) . Il conduttore di Dritto e Rovescio, ha raccontato di esser particolarmente corteggiato sui ... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) . Il conduttore di Dritto e Rovescio, ha raccontato di esser particolarmente corteggiato sui ...

Advertising

lilskiesssss : È meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora.. - MaurizioTorchi2 : RT @DelpapaMax: Un giorno da pecora, pecorella, pecorina... Per forza non dorme più, corre dovunque ci sia un microfono... - DelpapaMax : Un giorno da pecora, pecorella, pecorina... Per forza non dorme più, corre dovunque ci sia un microfono... - BormoliniRenato : @Fra_tante3 @mariogiordano5 Per la cronaca, oggi Del Debbio e’ stato intervistato a “Un giorno da pecora”, Rairadio… - falcions85 : A Un giorno da Pecora sarebbero contenti se gli interventi nel loro programma venissero ripresi altrove senza citar… -