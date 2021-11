Squid Game doppiato in italiano dal 30 novembre su Netflix (Di martedì 30 novembre 2021) . Finalmente la serie tv è disponibile doppiata in italiano. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 30 novembre 2021) . Finalmente la serie tv è disponibile doppiata in. Tvserial.it.

Advertising

CB_Ignoranza : Oggi in Turchia si è giocata Galatasaray-Fenerbahçe. Oltre a svariate ammonizioni, un paio di rossi e delle risse,… - HuffPostItalia : 'Strappare lungo i bordi' è già la serie Netflix più vista in Italia. Ha anche superato Squid Game - HuffPostItalia : Studente condannato a morte in Corea del Nord: aveva importato una copia di Squid Game - androidworldit : Stavate aspettando il doppiaggio italiano? Netflix vi ha accontentato: - VANTELEGEND : lo preferivo a fare la bambola assassina di squid game con le codine almeno non mi faceva venire le vampate capite… -