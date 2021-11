Scuola e Dad, cosa cambia in caso di un positivo in classe (Di martedì 30 novembre 2021) Basterà un solo contagiato per tornare in Dad. È questa la novità in tema anti-Covid, anticipata da La Stampa e Repubblica nella loro edizione del 30 novembre. Un cambiamento che segna, ancora una volta, la volontà di mantenere un atteggiamento prudenziale nei confronti di una fase in cui il virus circola e c'è necessità di cautelarsi in attesa di avere certezze sulla variante Omicron. Scuola e Dad: novità in arrivo Con i contagi che salgono, seppur con lo scudo della vaccinazione, la necessità di tutelare la situazione sanitaria apre nuovamente le porte alla Dad come misura nel momento in cui c'è un solo contagiato. Secondo quanto spiegato da La Stampa la richiesta avrebbe avuto origine dalle Regioni. cosa accadeva prima Viene, in sostanza, congelato quello che era stato il provvedimento disposto circa un mese fa. Qualora ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 novembre 2021) Basterà un solo contagiato per tornare in Dad. È questa la novità in tema anti-Covid, anticipata da La Stampa e Repubblica nella loro edizione del 30 novembre. Unmento che segna, ancora una volta, la volontà di mantenere un atteggiamento prudenziale nei confronti di una fase in cui il virus circola e c'è necessità di cautelarsi in attesa di avere certezze sulla variante Omicron.e Dad: novità in arrivo Con i contagi che salgono, seppur con lo scudo della vaccinazione, la necessità di tutelare la situazione sanitaria apre nuovamente le porte alla Dad come misura nel momento in cui c'è un solo contagiato. Secondo quanto spiegato da La Stampa la richiesta avrebbe avuto origine dalle Regioni.accadeva prima Viene, in sostanza, congelato quello che era stato il provvedimento disposto circa un mese fa. Qualora ...

Advertising

petergomezblog : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - Agenzia_Ansa : I contagi crescono e le classi tornano in Dad anche con un solo contagiato. Lo stabilisce una circolare ministerial… - LauraGaravini : Oltre 100mila studenti persi al #Sud è una ferita che fa male.Perchè vuol dire che i primi a pagare divario NordSud… - trilly153 : Scuola, stretta anti-contagi: con un positivo tutta la classe in dad - Il Sole 24 ORE - SardiniaPost : ?? Una circolare ministeriale riscrive le regole per il Covid nele scuole: ora basterà un solo positivo tra studenti… -