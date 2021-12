Pasalic: «Sto bene, mi auguro di continuare così. Io sottovalutato? Lascio parlare gli altri» (Di martedì 30 novembre 2021) Mario Pasalic ha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia: le parole del centrocampista croato Mario Pasalic ha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia. Le sue parole a Sky. TRIPLETTA – «Sono partito bene, ho fatto gol dopo 5 minuti e lì ho pensato che potesse essere la mia giornata. Sono contento per la squadra, abbiamo dato continuità alla vittoria contro la Juve». STATO DI FORMA – «Mi sento bene, sto giocando con continuità e mi auguro di continuare così». ATALANTA – «Non ci fermiamo mai, anche sa vinciamo con uno o due gol di scarto: le partite si possono complicare. Siamo stati bravi, concentrati e abbiamo meritato questa vittoria. Vogliamo ringraziare i tifosi, che ci spingono sempre». VILLARREAL E NAPOLI – «Con il Villarreal è decisiva, ma prima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Marioha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia: le parole del centrocampista croato Marioha parlato nel post partita di Atalanta-Venezia. Le sue parole a Sky. TRIPLETTA – «Sono partito, ho fatto gol dopo 5 minuti e lì ho pensato che potesse essere la mia giornata. Sono contento per la squadra, abbiamo dato continuità alla vittoria contro la Juve». STATO DI FORMA – «Mi sento, sto giocando con continuità e midi». ATALANTA – «Non ci fermiamo mai, anche sa vinciamo con uno o due gol di scarto: le partite si possono complicare. Siamo stati bravi, concentrati e abbiamo meritato questa vittoria. Vogliamo ringraziare i tifosi, che ci spingono sempre». VILLARREAL E NAPOLI – «Con il Villarreal è decisiva, ma prima ...

