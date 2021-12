Napoli | il Cristo Velato si ' svela' ai visitatori con disabilità visiva | parte il 3 dicembre un nuovo percorso guidato

(Di martedì 30 novembre 2021) Una audioguida perfetta per tutti i, ma ancora di più per coloro che hanno problemi alla vista. Basta premere il pulsante 5 (con sensibilità tattile adatta ai non vedenti) sulla audioguida ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Napoli, il Cristo Velato si 'svela' ai visitatori con disabilità visiva: parte il 3 dicembre un nuovo percorso g... https://t.… - leggoit : Napoli, il Cristo Velato si 'svela' ai visitatori con disabilità visiva: parte il 3 dicembre un nuovo percorso g... - Pablopava1 : @belladinotte23 L'Italia è un museo a cielo aperto, a Napoli dove c'è il Cristo Velato, ci sono altre due statue da… - MiguelHdezPonce : RT @_lucaborrelli_: @EnsedeCiencia Senza dimenticare il Cristo Velato alla cappella San Severo, Napoli - ElveAngelic : RT @Massimo20_IT: Tutti restiamo senza parole davanti al prodigio del velo sull'inarrivabile Cristo Velato nella Cappella Sansevero a Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cristo

... nel cuore del centro storico di, che custodisce opere fantastiche tra le quali spicca per bellezza e attrattività il famosoVelato. Ostacoli, distanze, posizionamento migliore da ......con la Cappella Sansevero ci abbia permesso di portare il progetto DescriVedendo a, uscendo ... il racconto si concentra sulle tre opere principali: ilvelato, la Pudicizia e il Disinganno ...La trasmissione, in questo primo appuntamento, prenderà il via dal Rione Sanità, più precisamente dalle Catacombe di San Gennaro, per avanzare nel cuore della città.Una audioguida perfetta per tutti i visitatori, ma ancora di più per coloro che hanno problemi alla vista. Basta premere il pulsante 5 (con sensibilità tattile adatta ai non ...