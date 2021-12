Milan, Passerini: “C’è progetto di grande squadra, ma ad oggi non lo è” (Di martedì 30 novembre 2021) Il giornalista Carlos Passerini ha commentato le due sconfitte consecutive del Milan, analizzando il progetto rossonero del futuro Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 novembre 2021) Il giornalista Carlosha commentato le due sconfitte consecutive del, analizzando ilrossonero del futuro

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Passerini: “C’è progetto di grande squadra, ma ad oggi non lo è” #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Passerini: «Il #Milan diventerà una grande squadra ma per ora non lo è» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Passerini: «Il #Milan diventerà una grande squadra ma per ora non lo è» - sportli26181512 : Passerini: 'Il Milan è un progetto di grande squadra, ma ad oggi non lo è ancora': Carlos Passerini, giornalista de… - MCalcioNews : Passerini severo: “Il Milan è un progetto di grande squadra, ma non è oggi una grande squadra” #AcMIlan #Passerini… -