Così il fuorigioco automatico cambierà il modo di giocare a calcio

fuorigioco, si cambia! Niente più guardalinee con la bandierina alzata, ma un segnale che arriverà direttamente all'arbitro. Ma questo sarà l'ultimo passaggio, quello che porterà al cosiddetto fuorigioco automatico. Per ora ci si dovrà accontentare del «semi-automated offside», in quanto la tecnologia farà un passaggio intermedio, comunicando prima con la sala Var e da qui all'arbitro. Il test della FIFA si terrà a Doha, dove dal 30 novembre al 18 dicembre si disputerà l'Arab Cup, l'occasione giusta per fare un ulteriore passo avanti. Che cosa cambierà Già oggi il fuorigioco viene visionato dalla sala Var ed è una situazione relativamente semplice da decifrare, dal momento che graficamente vengono inserite le linee che permettono di capire se un giocatore è in posizione irregolare o meno.

Ultime Notizie dalla rete : Così fuorigioco L'uomo dal colbacco ...alla squadra per quel goal così bello, veloce, da sembrare una carambola di biliardo, sorprendendo tutti gli Juventini che rimasero praticamente immobili. Scirea chiese inutilmente il fuorigioco. ...

Fuorigioco? Giù la bandierina, deciderà l'IA L'IA ha infatti il dovere di identificare al meglio: il momento esatto nel quale il pallone è stato calciato , così da identificare il diaframma esatto della misurazione del fuorigioco; la parte del ...

