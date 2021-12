15enne spara in scuola Michigan, uccisi 3 studenti (Di martedì 30 novembre 2021) Tre studenti sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite in una scuola superiore del Michigan, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. Lo riporta l’Abc citando le autorità locali. L’autore della sparatoria, avvenuta nella Oxford High School di Oxford a nord di Detroit, è stato arrestato. Tra i feriti figura anche un insegnante, ha precisato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland. L’arma usata dallo studente, una pistola, è stata sequestrata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) Tresono statie altre sei persone sono rimaste ferite in unasuperiore del, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. Lo riporta l’Abc citando le autorità locali. L’autore dellatoria, avvenuta nella Oxford High School di Oxford a nord di Detroit, è stato arrestato. Tra i feriti figura anche un insegnante, ha precisato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland. L’arma usata dallo studente, una pistola, è stata sequestrata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

