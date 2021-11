Giudice Sportivo, due giocatori squalificati. Multe per Lazio e Bologna (Di lunedì 29 novembre 2021) Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14^ giornata di Serie A. Due i calciatori sanzionati per un turno: si tratta del difensore del Milan, Alessio Romagnoli, e di quello della Lazio, Luiz Felipe. I due salteranno rispettivamente i match contro Genoa e Udinese. Per quanto riguarda i club, due società sono state sanzionate. La Lazio ha ricevuto 10.000 euro di multa per “aver intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” dopo il match contro il Napoli. Altri 3.000 euro di multa invece “per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un bengala”. Ammenda di 3.000 euro anche al Bologna “per aver ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l’inizio della gara”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 novembre 2021) Sono arrivate le decisioni deldopo la 14^ giornata di Serie A. Due i calciatori sanzionati per un turno: si tratta del difensore del Milan, Alessio Romagnoli, e di quello della, Luiz Felipe. I due salteranno rispettivamente i match contro Genoa e Udinese. Per quanto riguarda i club, due società sono state sanzionate. Laha ricevuto 10.000 euro di multa per “aver intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” dopo il match contro il Napoli. Altri 3.000 euro di multa invece “per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un bengala”. Ammenda di 3.000 euro anche al“per aver ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l’inizio della gara”. FOTO: Twitter ...

