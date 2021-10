Zenit-Juventus 0-1 | basta Kulusevski ad Allegri I bianconeri volano a punteggio pieno

Advertising

juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - pasqualinipatri : CHAMPIONS LEAGUE | I risultati delle partite: l’Atalanta si fa rimontare, la Juventus batte lo Zenit… - AsistAnaliz : Allegri Juventus'u ???? ??? Juventus 1-0 Chelsea ?? Torino 0-1 Juventus ??? Juventus 1-0 Roma ?? Zenit 0-1 Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Juventus

Latrova il tris di Champions alla Gazprom Arena di San Pietroburgo: a decidere il match è ... E' il minuto 87 del match: fino a lì aveva retto bene il muro russo, con loanzi pericoloso ...Maurizio Arrivabene a JTV ha parlato del momento delladopo la striscia di risultati utili consecutivi A JuventusTv ha presentato, commentando il momento di forma dei bianconeri. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE LE PAROLE - "Innanzitutto bisogna tenere i piedi per terra e mantenere alta ...SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) - Tre ottimi punti quelli ottenuti stasera dalla Juventus a San Pietroburgo grazie all'1-0 nella terza giornata del Gr ...Serata di Champions League positiva per la Juventus, che batte 0-1 lo Zenit: Ronaldo fa volare il Manchester United e punisce l'Atalanta ...