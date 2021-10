Wanda Nara e Mauro Icardi, pace (già) fatta? Il post sui social: “Ti amo, grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) pace già fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara? A guardare il profilo Instagram dell’attaccante ex Inter ora al Psg sembrerebbe proprio di sì. nella notte Icardi ha pubblicato un post con alcuni scatti (d’archivio?) che lo ritraggono abbracciato alla moglie accompagnati da un messaggio d’amore in cui lascia intendere che lei lo abbia perdonato per il (presunto) tradimento con la sua amica Eugenia Suarez: “grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021)giàtra? A guardare il profilo Instagram dell’attaccante ex Inter ora al Psg sembrerebbe proprio di sì.notteha pubblicato uncon alcuni scatti (d’archivio?) che lo ritraggono abbracciato alla moglie accompagnati da un messaggio d’in cui lascia intendere che lei lo abbia perdonato per il (presunto) tradimento con la sua amica Eugenia Suarez: “mio perper essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, ...

