SsangYong - Trovato il cavaliere bianco | è la coreana Edison Motors

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) LaMotor hail suo ": la Casa, finita in amministrazione controllata per la seconda volta in poco più di dieci anni dopo il disimpegno sancito dalla controllante Mahindra, è destinata a passare sotto il controllo di un consorzio di aziende e operatori finanziari guidato dalla, un produttore di camion e autobus elettrici con sede a Hamyang, nella provincia suddel Gyeongsang meridionale. Miglior offerta. Il sodalizio, che comprende anche i fondi di private equity Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) e Keystone e l'azienda di elettronica Semisysco, ha battuto la concorrenza di un altro consorzio, promosso dalla startup di veicoli elettrici Electrical Life Business & Technology ...