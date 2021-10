Sarri non ci sta: «Lazio-Inter? Ho visto mani sul collo e calci ma nessuna sanzione!» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Marsiglia: le sue parole sulla rissa con l’Inter Maurizio Sarri non ci sta e durante la conferenza stampa pre Lazio-Marsiglia, è tornato sulla rissa contro l’Inter. Le parole del tecnico biancoceleste. RISSA Lazio Inter – «Sono stato squalificato per comportamento minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo”. Sabato ho visto mani sul collo e calci a calciatori per terra, si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. Ma non ho visto sanzioni». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maurizioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Marsiglia: le sue parole sulla rissa con l’Maurizionon ci sta e durante la conferenza stampa pre-Marsiglia, è tornato sulla rissa contro l’. Le parole del tecnico biancoceleste. RISSA– «Sono stato squalificato per comportamento minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo”. Sabato hosulatori per terra, si parla di uno sputo che non hoe quindi non prendo in considerazione. Ma non hosanzioni». L'articolo proviene dao News 24.

