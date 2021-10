Sanità: approvata istanza per riconoscimento San Gerardo Monza come Irccs (2) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - Il nuovo Irccs si occuperà di ricerca e studio dei meccanismi biomolecolari e di sviluppo di terapie innovative in ambito preclinico e clinico delle malattie genetiche, sia all'esordio in età pediatrica che nell'adulto. "Il potenziamento e l'alta specializzazione della ricerca – commenta Moratti – sono elementi qualificanti che danno valore aggiunto alla nostra Sanità, che è già di eccellenza. Portare al ministero della Salute dunque la richiesta presentata dall'Asst di Monza – dice ancora Letizia Moratti – va in questa direzione, oltre a rispondere in un'ottica più ampia alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Per una Sanità quindi sempre più all'avanguardia e attenta alle dinamiche, con l'obiettivo chiaro di curare la persona prima ancora che la malattia. La delibera concretizza – conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - Il nuovosi occuperà di ricerca e studio dei meccanismi biomolecolari e di sviluppo di terapie innovative in ambito preclinico e clinico delle malattie genetiche, sia all'esordio in età pediatrica che nell'adulto. "Il potenziamento e l'alta specializzazione della ricerca – commenta Moratti – sono elementi qualificanti che danno valore aggiunto alla nostra, che è già di eccellenza. Portare al ministero della Salute dunque la richiesta presentata dall'Asst di– dice ancora Letizia Moratti – va in questa direzione, oltre a rispondere in un'ottica più ampia alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Per unaquindi sempre più all'avanguardia e attenta alle dinamiche, con l'obiettivo chiaro di curare la persona prima ancora che la malattia. La delibera concretizza – conclude ...

Monza, San Gerardo: approvata istanza per il riconoscimento dell'Ospedale come IRCCS

Taglio tasse, caro bollette, sanità: tutti i numeri della manovra 2022