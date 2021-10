Rosmy e Marracash: chi è la cantante che sembra aver preso il posto di Elodie nel cuore del rapper (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ormai da tempo si parla della crisi che avrebbe investito la coppia Elodie/Marracash ma solo negli ultimi giorni le prove si sarebbero fatte più concrete. Anche se non ci sono state ancora né conferme né smentite, tra i 2 cantanti la relazione sarebbe finita ed entrambi starebbero già pensando ad altro. Rosmy: la nuova fiamma di Marracash La notizia di una nuova fiamma per il rapper Marracash è stata diffusa da Dagospia. Il portale di gossip diretto da Roberto D’agostino ha fatto il nome di Rosmy sottolineando che, della presunta relazione: “Ne parla già tutta Milano”. Rosmy, all’anagrafe Rosaria Tempone, è una cantante italiana nata a Zurigo il 6 gennaio 1986. È l’ultima erede della famiglia di musicisti e girovaghi lucani ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ormai da tempo si parla della crisi che avrebbe investito la coppiama solo negli ultimi giorni le prove si sarebbero fatte più concrete. Anche se non ci sono state ancora né conferme né smentite, tra i 2 cantanti la relazione sarebbe finita ed entrambi starebbero già pensando ad altro.: la nuova fiamma diLa notizia di una nuova fiamma per ilè stata diffusa da Dagospia. Il portale di gossip diretto da Roberto D’agostino ha fatto il nome disottolineando che, della presunta relazione: “Ne parla già tutta Milano”., all’anagrafe Rosaria Tempone, è unaitaliana nata a Zurigo il 6 gennaio 1986. È l’ultima erede della famiglia di musicisti e girovaghi lucani ...

