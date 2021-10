Rosmy commenta le voci sul flirt con Marracash | la reazione della presunta nuova fiamma del rapper dopo Elodie

Advertising

cioli82 : @chitrio E' stato più forte di me -

Ultime Notizie dalla rete : Rosmy commenta

, la cantante che avrebbe un flirt con Marracash, ha commentato la notizia via social pubblicando l'articolo di Dagospia che la riguarda. Non una conferma né una smentita, ma la consapevolezza di ..., la cantante che avrebbe un flirt con Marracash, ha commentato la notizia via social pubblicando l'articolo di Dagospia che la riguarda. Non una conferma né una smentita, ma la consapevolezza di ...La cantante Rosmy ha rotto il silenzio per la prima volta dopo esser stata travolta dai gossip sul suo presunto rapporto con Marracash.Da giorni a finire nel mirino del gossip è la presunta rottura tra Marracash ed Elodie. Sebbene i due non abbiano ancora commentato la notizia, a far ...