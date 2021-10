Pandemia in Russia, Evergrande in Cina. Le incognite del G20 italiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per i cittadini russi meglio le ferie forzate che i lavori forzati, ma le decisioni del Cremlino di lasciare a casa i lavoratori dal 30 ottobre al 7 novembre indicano che l’andamento della Pandemia in Russia è davvero allarmante. Si tratta, insieme al rallentamento dell’economia cinese, di una delle due grande incognite che peseranno sul G20 a presidenza Italiana convocato per il 30 e 31 ottobre. Oggi i media mainstream ne parlano soltanto perché è intervenuto il presidente Vladimir Putin, ma in Russia da un paio di settimane le vittime del Covid-19 si aggirano sui 1.000 decessi al giorno. Queste misure si sono rese necessarie perché la maggioranza dei cittadini russi si ostina a ignorare gli accorati appelli del Cremlino affinché la popolazione si sottoponga alla vacCinazione, al distanziamento, alle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per i cittadini russi meglio le ferie forzate che i lavori forzati, ma le decisioni del Cremlino di lasciare a casa i lavoratori dal 30 ottobre al 7 novembre indicano che l’andamento dellainè davvero allarmante. Si tratta, insieme al rallentamento dell’economia cinese, di una delle due grandeche peseranno sul G20 a presidenza Italiana convocato per il 30 e 31 ottobre. Oggi i media mainstream ne parlano soltanto perché è intervenuto il presidente Vladimir Putin, ma inda un paio di settimane le vittime del Covid-19 si aggirano sui 1.000 decessi al giorno. Queste misure si sono rese necessarie perché la maggioranza dei cittadini russi si ostina a ignorare gli accorati appelli del Cremlino affinché la popolazione si sottoponga alla vaczione, al distanziamento, alle ...

