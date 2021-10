Media: giovane pallavolista decapitata dai talebani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una giocatrice della nazionale giovanile di pallavolo dell'Afghanistan , Mahjubin Hakimi, è stata decapitata dai talebani a Kabul. A denunciarlo al Persian Independent, secondo i Media indiani, è una ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una giocatrice della nazionale giovanile di pallavolo dell'Afghanistan , Mahjubin Hakimi, è statadaia Kabul. A denunciarlo al Persian Independent, secondo iindiani, è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Media giovane Media: giovane pallavolista decapitata dai talebani Una giocatrice della nazionale giovanile di pallavolo dell'Afghanistan , Mahjubin Hakimi, è stata decapitata dai talebani a Kabul. A denunciarlo al Persian Independent, secondo i media indiani, è una sua allenatrice , identificata per ragioni di sicurezza con lo pseudonimo Suraya Afzali. La ragazza sarebbe stata assassinata a inizio ottobre, ma la notizia non è stata diffusa ...

