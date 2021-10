LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia! Azzurri a caccia delle finali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Inizia a crescere la tensione per l’Italia. Dopo le 2 finali di Specialità raccolte dalle ragazze (Asia D’Amato al volteggio, Elisa Iorio alle parallele) si spera di conquistarne altre in questa giornata. 11.36 Nicolò Mozzato è segnato anche alle parallele pari, si tratta di un’aggiunta dell’ultimo minuto rispetto al programma originario. 11.34 Gli Azzurri gireranno insieme alla Finlandia, alla Croazia e a un gruppo misto composto da cechi e filippini. 11.30 L’Italia incomincerà la sua avventura al cavallo con maniglie. Si dovrebbe partire tra una trentina di minuti. 11.28 Due attrezzi a testa per Nicolò Mozzato (corpo libero e cavallo con maniglie, al rientro dopo il brutto infortunio alla spalla) e per l’esordiente Thomas Grasso, che cercherà di stupire tra quadrato e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Inizia a crescere la tensione per l’Italia. Dopo le 2di Specialità raccolte dalle ragazze (Asia D’Amato al volteggio, Elisa Iorio alle parallele) si spera di conquistarne altre in questa giornata. 11.36 Nicolò Mozzato è segnato anche alle parallele pari, si tratta di un’aggiunta dell’ultimo minuto rispetto al programma originario. 11.34 Gligireranno insieme alla Finlandia, alla Croazia e a un gruppo misto composto da cechi e filippini. 11.30 L’Italia incomincerà la sua avventura al cavallo con maniglie. Si dovrebbe partire tra una trentina di minuti. 11.28 Due attrezzi a testa per Nicolò Mozzato (corpo libero e cavallo con maniglie, al rientro dopo il brutto infortunio alla spalla) e per l’esordiente Thomas Grasso, che cercherà di stupire tra quadrato e ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto balza in testa nell’All Around! Azzurri a caccia dell… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle fina… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi in chiaroscuro. Lodadio Macchini e Maresca a caccia… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… -