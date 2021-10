Lite per posto auto: 3 arresti: sono padre, madre e figlio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTre persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio per la Lite scaturita da un posto auto conteso che ha visto per vittima una 34 enne colpita da quattro fendenti. L’episodio ieri a via Campania, nel comune di Marano (Napoli). La donna resta in prognosi riservata – ma non è in pericolo di vita – all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A finire in manette quasi un’intera famiglia, padre, madre e figlio minorenne, tutti incensurati. Hanno rispettivamente 40, 38 e 17 anni e sono vicini di casa della vittima. I carabinieri hanno chiarito la dinamica dei fatti: la Lite ha preso il via in mattinata con insulti e minacce che sono volate tra i contendenti. Ma è stato qualche ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTre personestate arrestate con l’accusa di tentato omicidio per lascaturita da unconteso che ha visto per vittima una 34 enne colpita da quattro fendenti. L’episodio ieri a via Campania, nel comune di Marano (Napoli). La donna resta in prognosi riservata – ma non è in pericolo di vita – all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A finire in manette quasi un’intera famiglia,minorenne, tutti incensurati. Hanno rispettivamente 40, 38 e 17 anni evicini di casa della vittima. I carabinieri hanno chiarito la dinamica dei fatti: laha preso il via in mattinata con insulti e minacce chevolate tra i contendenti. Ma è stato qualche ...

Advertising

ilriformista : Incredibile lite per un parcheggio nel Napoletano, una donna accoltellata e in prognosi riservata: è caccia agli ag… - anteprima24 : ** Lite per posto auto: 3 arresti: sono padre, madre e figlio ** - QdSit : Tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio per la lite scaturita da un posto auto conteso ch… - paola_zadra : Giuro che ci ho provato. Ho tentato di allontanarmi da me stessa per stare un po' in pace, ma mi seguo sempre. Dovu… - ilgiornalelocal : Lite per un posto auto, accoltellata 34enne: famiglia in manette -