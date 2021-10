Giappone | erutta il monte Aso Sale il livello di allerta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Improvvisa eruzione delAso in, una gigantesca colonna di cenere si è levata in cielo per migliaia di metri facendo fuggire dalla zona turistica vari escursionisti. Fortunatamente ...

LaPiramide__ : In Giappone erutta il Monte Aso, un vulcano da nulla come potete vedere... -

Quotidiano.net

Il vulcano è situato nel sud - ovest del. Il luogo è pericoloso e le autorità hanno avvertito la gente di non avvicinarsi al vulcano per via dei gas caldi e tossici. La cenere cè arrivata ...Tokyo, 20 ott 06:46 - Il Monte Aso, un vulcano sito a Kyushu, una delle quattro principali isole dell'Arcipelago giapponese, è eruttato oggi, proiettando una...Tokyo, 20 ottobre 2021 - Improvvisa eruzione del monte Aso in Giappone, una gigantesca colonna di cenere si è levata in cielo per migliaia di metri facendo fuggire dalla zona turistica vari escursioni ...