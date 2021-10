Crolla Baker Hughes dopo trimestrale deludente

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha deluso le aspettative del mercato con i risultati del terzo trimestre 2021. La società ha registrato un utile netto rettificato di 141 milioni di dollari, o 16 centesimi per azione, contro attese per 21 centesimi per azione. Anche i ricavi di 5,1 miliardi di dollari sono stati inferiori ai 5,3 miliardi di dollari del consensus (+1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). “Mentre guardiamo al resto del 2021 e al 2022, vediamo continui segnali di ripresa economica globale che dovrebbero guidare un’ulteriore crescita della domanda di petrolio e gas naturale – ha affermato Lorenzo Simonelli, amministratore delegato di– Tuttavia, il ritmo di crescita è ostacolato dalla variante Delta del Covid-19 carenza ...