Covid, risalgono i contagi in Gran Bretagna: sfiorata quota 50mila (Di mercoledì 20 ottobre 2021) risalgono quasi a 50.000 i contagi giornalieri da Covid nel , che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà luglio. Per l'ottavo giorno di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021)quasi a 50.000 igiornalieri danel , che toccano oggi49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà luglio. Per l'ottavo giorno di ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: contagi in Gb tornano a sfiorare quota 50.000: (ANSA) - LONDRA, 20 OTT - Risalgono vicino a… - infoitinterno : Altro boom di casi covid: 33 in un giorno. I positivi totali risalgono a 138 - LaMartinellaFI : Covid, 5.700.000 vaccinazioni fatte: Risalgono leggermente i contagi - QdSit : Covid, risalgono i casi in Sicilia, 368 contagiati, la metà a Catania Sono 368 i nuovi casi di Coronavirus registra… - TPR_srl : RT @Rietilife: Altro boom di casi covid: 33 in un giorno. I positivi totali risalgono a 138 - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid risalgono Covid, risalgono i contagi in Gran Bretagna: sfiorata quota 50mila Risalgono quasi a 50.000 i contagi giornalieri da Covid nel , che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà luglio. Per l'ottavo giorno di ...

Covid: contagi in Gb tornano a sfiorare quota 50.000 Risalgono vicino a 50.000 i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito (oltre 40.000 per l'ottavo giorno di fila), che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due ...

Covid, risalgono i casi in Sicilia, 368 contagiati, la metà a Catania Quotidiano di Sicilia Covid Campania, il bollettino: 406 positivi, risale tasso di contagio Sono 406 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 23.637 test esaminati. Una persona è deceduta. Risale, dunque, il tasso di contagio che ieri era allo 0,69% ed oggi è pari all'1, ...

Covid, risalgono i contagi in Gran Bretagna: sfiorata quota 50mila Risalgono quasi a 50.000 i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito, che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà ...

quasi a 50.000 i contagi giornalieri danel , che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà luglio. Per l'ottavo giorno di ...vicino a 50.000 i contagi giornalieri danel Regno Unito (oltre 40.000 per l'ottavo giorno di fila), che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due ...Sono 406 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 23.637 test esaminati. Una persona è deceduta. Risale, dunque, il tasso di contagio che ieri era allo 0,69% ed oggi è pari all'1, ...Risalgono quasi a 50.000 i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito, che toccano oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà ...