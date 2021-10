“Così ha beccato il tradimento”. Ambra Angiolini, brutta scoperta su Allegri: “Più volte” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro che della storia, ormai terminata, tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. La stella di Non è la Rai, dopo l’insensata consegna del Tapiro di Striscia la notizia per essere stata tradita dal suo ex, ha incaricato i suoi legali di accusare Valerio Staffelli e compagnia bella di aver attuato un’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa. Intanto Chi è uscito con un’altra rilevante news. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, avrebbe scovato nuovi importanti indizi sulla triste fine della relazione tra la conduttrice televisiva e il tecnico della Juventus. Come ormai è noto, lui sarebbe colpevole di un tradimento che sembra essersi ripetuto più volte a Torino. Pensare che ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro che della storia, ormai terminata, tra Massimiliano. La stella di Non è la Rai, dopo l’insensata consegna del Tapiro di Striscia la notizia per essere stata tradita dal suo ex, ha incaricato i suoi legali di accusare Valerio Staffelli e compagnia bella di aver attuato un’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa. Intanto Chi è uscito con un’altra rilevante news. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, avrebbe scovato nuovi importanti indizi sulla triste fine della relazione tra la conduttrice televisiva e il tecnico della Juventus. Come ormai è noto, lui sarebbe colpevole di unche sembra essersi ripetuto piùa Torino. Pensare che ...

Advertising

mimiruem : tra l'altro scommetto che non si è mai interessato di scusarsi con la ex per un trauma del genere probabilmente ha… - meredithgrigia : @frantasmino Più grande di così,poteva essere tutto ma hai beccato il peggiore - jkscenl : momento debolezza, ma sono davvero grata e felice di aver beccato le loona ed essermi affezionata così tanto a ques… - paolo_ortenzi : Un tizio, un britannico, si lamenta perchè si è beccato il covid e vuole che tutti portino le maschere e rispettino… - defencelessxfe : @tommominielf però così hai beccato le mie preferite -

Ultime Notizie dalla rete : Così beccato Non solo Juventus - Roma, arriva un'altra accusa pesante per Orsato ... non applicando la regola del vantaggio ed impedendo così ai giallorossi di terminare l'azione. ... Ecco quanto riportato: 'Ma d'altronde Orsato fu anche beccato a copiare i test regolamentari durante il ...

Vuoi vedere Inter " Sheriff Streaming Gratis Diretta live Tv Sky o Dzan come e dove La squadra nerazzurra ha beccato Infatti il Real Madrid e nelle scorse partite ha ottenuto appena ... stagione 2019 - 2020, che i nerazzurri non erano così lontani dalla vetta. I soldi Quei 20 milioni ...

Milano, metropolitana a luci rosse: beccati così davanti a tutti SuperEva ... non applicando la regola del vantaggio ed impedendoai giallorossi di terminare l'azione. ... Ecco quanto riportato: 'Ma d'altronde Orsato fu anchea copiare i test regolamentari durante il ...La squadra nerazzurra haInfatti il Real Madrid e nelle scorse partite ha ottenuto appena ... stagione 2019 - 2020, che i nerazzurri non eranolontani dalla vetta. I soldi Quei 20 milioni ...