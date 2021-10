Come rivedere la puntata del Paradiso delle Signore di oggi? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Paradiso delle Signore è una serie Rai molto seguita. Ora è anche possibile recuperare le puntate successivamente. Ecco Come. Il Paradiso delle Signore (Facebook)Troppo spesso tendiamo a sottovalutare i prodotti italiani. I contenuti americani, anche nelle produzioni audiovisive, ci sembrano irraggiungibili. Alcune volte, però, anche le produzioni italiani sanno farsi valere e soprattutto, sanno farsi amare. Questo è il caso della serie “Il Paradiso delle Signore“. Questa serie ha visto il suo inizio nel lontano 8 dicembre del 2015 e ancora oggi è seguita e vista. Si assiste al cambio di programmazione alla terza stagione, quando si decide di mandarla in onda dal lunedì al ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilè una serie Rai molto seguita. Ora è anche possibile recuperare le puntate successivamente. Ecco. Il(Facebook)Troppo spesso tendiamo a sottovalutare i prodotti italiani. I contenuti americani, anche nelle produzioni audiovisive, ci sembrano irraggiungibili. Alcune volte, però, anche le produzioni italiani sanno farsi valere e soprattutto, sanno farsi amare. Questo è il caso della serie “Il“. Questa serie ha visto il suo inizio nel lontano 8 dicembre del 2015 e ancoraè seguita e vista. Si assiste al cambio di programmazione alla terza stagione, quando si decide di mandarla in onda dal lunedì al ...

Come rivedere la puntata del Paradiso delle Signore di oggi? CheNews.it